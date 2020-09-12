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12.09.2020 - 19:40 |

Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu

Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer açıklaması!
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Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu

"Sözlerime başlamadan önce Emre Gönlüşen ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Adanalı hemşehrim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Taraftarın olmaması keyif vermiyor ancak yapacak da bir şey yok. Umarım en kısa sürede taraftarlara kavuşuruz

"Mümkünse 5 Ekim'e kadar da bazı şeyleri yapmaya çalışacağız"
"Bazen istekle gerçekler yan yana gelmeyebilir ama dünyanın sonu değildir bu. Bizim mevcut takımımız da ciddi, iyi bir takımdır. Bazı fırsat transferlerini de yaptık. Mümkünse 5 Ekim'e kadar da bazı şeyleri yapmaya çalışacağız.  Karamsar olacak halim yok, söylenecek halim hiç yok. Karalar bağlayacak halim de yok. Önemli olan tam konsantre olup, tek ses olup Mayıs'lara koşmaktır."

Galatasarayda Fatih Terimden transfer açıklaması

"Geldiğimizden beri UEFA kısıtlamasından dolayı transferlerin birçoğunu kiralama yöntemiyle yaptık. 36 oyuncu aldıysak 50 oyuncu da verdik. Bunların arasında iyi rakamlar da elde etti Galatasaray. İki sene şampiyon olup kara da geçtiyse iyi bir yoldadır Galatasaray"

"Bir oyuncuya çok takım talipse Galatasaray seçenek olamaz. Eğer Galatasaray tek seçenek değilse oyuncuya da ısrar olmaz. Yerli transfer konusunda durumumuz budur."

Caner Erkin&Şükran Ovalı çiftinin keyfi yerinde...
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