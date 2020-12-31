Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni yıl mesajı!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yeni yıl paylaşımı yaptı.

Fatih Terim'in paylaşımında, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz; değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun." ifadeleri yer aldı.