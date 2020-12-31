31.12.2020 - 18:37 |
Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni yıl mesajı!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim yeni yıl mesajını sosyal medyadan paylaştı
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yeni yıl paylaşımı yaptı.
Fatih Terim'in paylaşımında, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz; değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun." ifadeleri yer aldı.