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19.05.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da Florya’ya dönüş

Bir performans antrenörünün koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla çalışmalarını bırakan ve 6 gün idmanlara evden devam eden Galatasaray takımı, bugün Florya’ya dönecek

Galatasaray'da Florya’ya dönüş
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Galatatasaray’daki bir performans antrenörünün koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla çalışmalarını bırakan ve 6 gün idmanlara evden devam eden takım, bugün Florya’ya dönecek. Sarı-kırmızılıların çalışmalar öncesinde bir kez daha testten geçirileceği, bunun sonucunun ardından antrenmanların devam edeceği ifade edildi.

Galatasarayda Florya’ya dönüş

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