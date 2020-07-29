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29.07.2020 - 07:00 |

Galatasaray’da forma ve logo tartışması!

Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı sonrası tartışmalar yaşandı. Özellikle formada kullanılan “logo”nun, orijinalinden farklı olması, sarı-kırmızılı camia içerisinde eleştiri konusu oldu.

Galatasaray’da forma ve logo tartışması!
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Cim-Bom’un yeni sezon formalarını satışa çıkarmasıyla, tartışmalar da arka arkaya geldi.

Özellikle formada kullanılan “logo”nun, orijinalinden farklı olması, sarı-kırmızılı camia içerisinde eleştiri konusu oldu. Galatasaray’ın anayasası olarak gösterilen tüzüğe göre, “Kulübün renkleri sarı kırmızı, alameti farikası kırmızı G içinde sarı S harfleri ile kuruluş yılını gösteren siyah 1905 tarihi bulunan amblemdir. Kulübün adı, amacı, renkleri ve alameti farikası hiçbir nedenle değiştirilemez” yazmakta...

Ancak logodaki G ve S’nin siyah zemin üzerine sarı olarak konması, yani logonun değiştirilmesi tüzüğe aykırı olarak değerlendirildi.

Galatasaray’da forma ve logo tartışması

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