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21.03.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da futbolcular primlerini personele verecek!

Sarı-kırmızılı futbolcular, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan kriz nedeniyle kulübün geç ödeme yapmasını anlayışla karşılayacak. Üç kaptan Selçuk, Muslera ve Donk, bir maçlık primlerini tesis personeline dağıtacak. Bu isimlere diğer oyuncuların da katılması bekleniyor

Galatasaray'da futbolcular primlerini personele verecek!

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Galatasaraylı futbolcular da Avrupa’daki modaya uydu. İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde bulunan oyuncuların kulübe ve çalışanlara yaptığı desteğin bir benzeri de Cim-Bom’da görüldü.

Sarı-kırmızılılar, kulüplerinin liglerin ertelenmesiyle beraber ekonomik yönden olumsuz etkileneceğini düşünerek aylık maaşlarının 1 ay geç ödenmesine ses çıkarmama kararı aldı. Galatasaraylı oyuncular, kulübün mali yönden sıkıntılı bir süreç yaşayacağını düşünerek, kesinlikle paralarının zamanında ödenmesi için talepte bulunmayacakları yetkililerle paylaştı.

Ayrıca Cim-Bom’un üç kaptanı Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk, kendi aralarında konuşarak, bir maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı. Buna diğer futbolcuların de destek vermesi bekleniyor.
Böylece sarı-kırmızılı takım, koronavirüs nedeniyle kenetlenerek hem kulüplerine karşı yüksek aidiyet duygusuyla hareket edecek hem de büyük zorluklar içinde görevlerinin başında olan tesis personelinin yüzünü güldürecek. Oyuncuların zor dönemde kenetlenmesi karşısında teknik kadronun da çok etkilendiği öğrenildi.

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