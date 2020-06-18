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18.06.2020 - 16:08 | | AA

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanının, güç ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Antrenmanın, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasarayda Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

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