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24.07.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da gençleştirme kararı

Galatasaray'da önceki gün yapılan dev zirvenin detayları ortaya çıktı. Gelecek sezonun planlaması yapılırken özellikle gençleştirme konusunda harekete geçilmesi fikri ağır bastı.

Galatasaray'da gençleştirme kararı
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Sarı-kırmızılı kulüpte önceki gün yapılan dev zirvenin detayları belli oldu. Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan yardımcılar; Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile beraber Teknik Direktör Fatih Terim’in katıldığı toplantıda gelecek sezonun planlaması yapılırken özellikle gençleştirme konusunda harekete geçilmesi fikri ön plana çıktı.

Mercek altına alındı
Terim’in “Avrupa ve Türkiye’deki potansiyeli yüksek oyuncular ekibimiz mercek altına aldı” dediği öğrenildi. Bu sezon zaman zaman, “Artık futbolcun geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız” diyen Terim’in bu düşüncesi artık hayata geçecek. G.Saray’ın şu ana kadar anlaşma sağladığı isimlerden Emre Kılınç 25, Oğulcan Çağlayan 24 ve Kerem Aktürkoğlu ise 21 yaşında.

Galatasarayda gençleştirme kararı

 

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