Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 20. haftasÄ±nda yarÄ±n Hes Kablo Kayserispor'u aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Futbolcular, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynadÄ±.

AntrenmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde taktik Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ä°dman, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleriyle sona erdi.

SakatlÄ±klarÄ± bulunan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardÄ±ndan salon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti. Florin Andone ise kendisi iÃ§in hazÄ±rlanan Ã¶zel program dahilinde kondisyoner eÅŸliÄŸinde yÃ¼kleme antrenmanÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

Galatasaray'Ä±n eski futbolcularÄ±ndan Harry Kewell, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼ ziyaret edip, antrenmanÄ± da izledi.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda yarÄ±n saat 19.00'da baÅŸlayacak maÃ§ta Hes Kablo Kayserispor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Jesse Sekidika Kimdir?