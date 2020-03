Galatasaray'da ilk tercih Belhanda!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da tecrübeli teknik adam Fenerbahçe derbisindeki kadrosunu bozmayacak, Sivas deplasmanında da aynı taktiği uygulayacak. Belhanda’yı zorlu maçta sahaya sürmeyi planlayan Terim, Lemina’yı ise karşılaşmanın gidişatına göre değerlendirecek

Galatasaray’a geldiği günden itibaren ortaya koyduğu performansla tam not alan ve Teknik Direktör Fatih Terim’in gözüne girmeyi başaran Mario Lemina, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi iyileşmesine rağmen yedek kalabilir.



Gabonlu futbolcunun takımla beraber antrenmanlara başlamasına karşın zirve yarışında büyük önem taşıyan Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeme durumu ortaya çıktı. Bunun nedeni olarak da bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinin oynanacak olması gösterildi. Lemina’nın sakatlığının ardından henüz tam olarak hazır duruma gelmeden forma giymesinin riskli olacağı, olağanüstü bir durumda sakatlığının nüksetmesi halinde derbide sahada yer alamama durumunun ortaya çıkacağı endişesi teknik heyeti ikilemde bıraktı.



Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim bu nedenle Sivas deplasmanında, Kadıköy planını uygulama düşüncesi içinde olduğu öğrenildi. Deneyimli hocanın cezası sona eren ve Fenerbahçe derbisinde başarılı bir performans gösteren Belhanda’yı 11’e çekerek zorlu mücadeledeki sistem ve kadroyu tercih edeceği belirtildi. Her şeye rağmen Lemina’nın da Sivas’a götürüleceği ve maçın gidişatına göre şans bulabileceği bildirildi.

Southampton’dan kiralanan Gabonlu futbolcu Lemina bu sezon sarı-kırmızılı takımda 23 maçta bin 825 dakika şans buldu. Tek golünü Ziraat Türkiye Kupası maçında Çaykur Rizespor ağlarına gönderen tecrübeli oyuncu, skor katkısından çok takımı başarılı bir şekilde yönlendirmesiyle tam not almıştı.