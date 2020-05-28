Galatasaray'da karar verildi! Diagne ve Babel...

Galatasaray, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in kalan haftaları için çalışmalarına bugün çift antrenmanla devam edecek. Sarı-kırmızılılarda tek hedef, 23'üncü şampiyonluğa ulaşmak.

Galatasaray, bir günlük aranın ardından, Süper Lig'in kalan 8 haftalık bölümü için hazırlıklarına bugün çift antrenmanla devam edecek. Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs'ta yapılan Kovid-19 testlerinde performans ekibindeki bir yardımcı personelin test sonucunun pozitif çıkması üzerine idmanlara 6 gün ara vermişti. Geçen perşembe tüm takımın test sonucunun negatif çıkması sonrası yeniden sahaya çıkan Galatasaray'da antrenmanlar Ramazan Bayramı'nda da sürdü. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesi taktik idmanlar da yapmaya başlayan Terim'in öğrencileri, kalan 8 haftada alacağı sonuçlarla üst üste 3'üncü, toplamda 23'üncü şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

FİZİK VE KONDİSYON DURUMU MEMNUN ETTİ

Ligde 53 puanlı lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunan Galatasaray'da, oyuncuların son durumu teknik heyeti memmun etti. Koronavirüs ve karantina sürecinde kondisyon ve sağlık ekibinin hazırladığı bireysel antrenman programı dahilinde çalışmalar yapan futbolcuların fizik ve kondisyon durumunun beklenilenden çok daha iyi olduğu gözlendi. Özellikle Radamel Falcao, Ömer Bayram, Henry Onyekuru gibi isimler başta olmak üzere birçok oyuncu teknik direktör Fatih Terim tarafından takdir edildi.

YENİ SEZON PLANLARI MASADA

Sarı-kırmızılılarda bir yandan sezonun geri kalan bölümü için hazırlık sürerken bir yandan da gelecek yılın planları yapılıyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve idari direktör Şükrü Hanedar üçlüsü geleceğin Galatasaray'ını inşa etmek için çalışıyor. Transfer politikası daha çok yerli ve genç oyuncular üzerine kurulurken, yüksek bonservis bedeli olan futbolcular ile yüklü anlaşmalar isteyen isimlerden uzak duruluyor. Sezon sonunda bonservisi elinde olacak futbolculardan Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya ve Mert Hakan Yandaş'ın aralarında bulunduğu oyuncularla anlaşan sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt'a da önümüzdeki sene Galatasaray forması giydirmeyi planlıyor.

KİRALIK OYUNCULAR NE OLACAK?

Diğer taraftan, Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen futbolcuların geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarda Florin Andone'nin yeniden kiralanması için bir girişim yapılmayacak. Jean Michael Seri konusunda da ısrarcı davranmayı düşünmeyen Galatasaray'da yönetim Henry Onyekuru ve Mario Lemina için ise şartları zorlayacak.

DİAGNE'NİN SATILMASI İSTENİYOR

Sezon başında kiralık olarak Club Brugge'e gönderilen Mbaye Diagne ile ikinci yarı Ajax'ın yolunu tutan Ryan Babel ise Terim'in gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Teknik heyetin de verdiği rapor doğrultusunda bu oyuncuların satışı için yönetim çalışma gerçekleştirecek.

TEKNİK HEYET GENİŞLEYECEK

Bu arada, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın geçtiğimiz günlerde istifa etmesinin ardından, yeni teknik kadronun nasıl şekilleneceği de en büyük soru işaretlerinden biri. Deneyimli teknik adam Terim; eski öğrencilerinden Albert Riera, Johan Elmander ve sezon sonu futbolu bırakması beklenen kaptan Selçuk İnan'ın gelecek sezon heyetinde görev yapmasını istiyor. Ayrıca Tomas Ujfalusi ve Ümit Karan da gündemde yer alan isimlerden. Galatasaray'da öte yandan eski kaleci antrenörü ve file bekçisi Claudio Taffarel ile de görüşmeler sürüyor.