Galatasaray’da kongre eylülde

Galatasaray’da mart ayında yapılması gereken ama koronavirüs önlemleri yüzünden gerçekleşmeyen mali ve yönetsel genel kurulun eylülde yapılması fikri ön plana çıktı.

Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, çalışmalarını yaz sonrasında gerçekleştirmek için yaptıkları, bu süreçte koronavirüsün yaralarının da ortaya çıkacağı ifade edildi. Ancak oylamanın 2019’u kapsayacağı dile getirildi.

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