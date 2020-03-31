Galatasaray'da koronavirüs etkisi! İlk plan öteleme...

G.Saray Kulübü, koronavirüsün ekonomik yansımalarını en aza indirgemek için çalışmalara başladı. Her ay sporculara ve personele toplamda 7 milyon euro ödeme yapan sarı-kırmızılılar, krizi öteleyerek atlatma planı yapıyor.



Bu çerçevede ücretlerin 1-2 ay ötelenmesi ilk eylem planı olarak değerlendiriliyor. Yaşanan krizde personelin mağdur olmamasına ise dikkat edileceği belirtildi. Özellikle 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın rahatsızlanmasının ve tedavilerinin sürmesinin kulüple ilgili finansal konulara olumsuz yansımaması için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

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