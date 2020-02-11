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11.02.2020 - 07:00 |

Galatasaray’da kritik gün

Galatasaray’da yönetimi kritik bir gün bekliyor. Sarı-kırmızılılarda mahkeme süreci bugün son buluyor.

Galatasaray’da kritik gün

Galatasaray’da yönetimi kritik bir gün bekliyor. Sarı-kırmızılılarda mahkeme süreci bugün son buluyor.

2019’daki mali ve idari genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetiminin kaderi belli oluyor. Mahkeme heyeti, bugün saat 10.30’da kesin kararını açıklayacak. Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşmada seçime gidilmesi yönünde bir karar çıkarılması halinde Mustafa Cengiz’in başkanlığı düşecek ve sarı-kırmızılı kulüp bir ay içerisinde seçime gidecek.

Seçim kararı alınması halinde, sadece mahkemeye müdahil olan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay seçime girebilecek.

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