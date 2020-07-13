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13.07.2020 - 17:07 | | DHA

Galatasaray'da kurullar Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı

Galatasaray'da kurullar Mustafa Cengiz başkanlığında toplantı yaptı. Toplantıda, kulübün güncel meseleleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Galatasaray'da kurullar Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı
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Sarı-kırmızılılarda, Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla, Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda kulübün denetim kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin yer aldığı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün katılırken, salona gelemeyen yönetim kurulu üyeleri ve kurul üyeleri ise dijital ortamda toplantıya dahil oldu.

Galatasarayda kurullar Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı

Toplantıda kurul üyeleriyle istişare yapılarak Galatasaray'ın güncel meseleleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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