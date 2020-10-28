Galatasaray'da Diagne'ye doğum günü

Galatasaray, Süper Lig’in yedinci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra geniş alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Martin Linnes, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel bir program dâhilinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Younes Belhanda’nın tedavisine devam edildi. Antrenmanın ardından Mbaye Diagne’nin doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Diagne'nin hikayesi