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24.10.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da loca krizi! Seyirci limiti aşıldı...

Galatasaray-Alanya maçında kapalı ve satılmamış durumda bulunan localara seyirci tanımlandı. Türk Telekom Stadı’ndaki bazı loca sahipleri, tanımadıkları kişilerle karşılaşmayı izlemek durumunda kaldı

Galatasaray'da loca krizi! Seyirci limiti aşıldı...
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Limitler aşıldı!
Kendi localarına gelen tanımadıkları kişileri gören loca sahiplerinin, “Biletimizin tanımlandığı loca kapalı. Biz de burayı açık gördük ve geldik” yanıtını aldıkları öğrenildi. Böylece pandemi nedeniyle ortaya çıkan localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alma limiti de açılmış oldu. Bazı yöneticilerin kendi misafirlerini bu şekilde stada soktukları ve bilet tanımlattıkları belirtildi.

‘Dikkatli olunmalı’
Türk Telekom Stadı’nda bundan sonraki maçlarda benzer bir sorun yaşamak istemeyen loca sahipleri bu konuda dikkatli olunmasını istedi. Normal şartlarda loca sahipleri, stada gelecek isimlerin biletlerini son ana kadar kendileri tanımlatabiliyor. Alanyaspor maçında yaşanan bu probleme karşın stattaki locaların neredeyse yarısının boş kaldığı açıklanmıştı.

Galatasaray’ın Alanya maçına yaklaşık 1500 kişinin locada bulunabileceği belirtilmiş ancak 410 kişi geldiği duyurulmuştu.

Galatasarayda loca krizi Seyirci limiti aşıldı...

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