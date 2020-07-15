Galatasaray'da Maicon krizi!

Al Nassr ile Galatasaray arasında Maicon'un bonservisi konusunda yaşananlar ortaya çıktı.

Bu sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eren Maicon'un bonservisini almak isteyen Al Nassr, Galatasaray'ın yüksek talebi üzerine geri çekilerek bu kez kiralık kontratının 5 Ekim'e kadar uzatılmasını istedi fakat anlaşma sağlanamadı.

MAICON'UN MENAJERİNDEN GALATASARAY'A MEKTUP

360 Arabic Sport'un haberine göre Al Nassr yönetimi bunun üzerine Maicon'un menajerine oyuncuya verilen arabayı geri istedi ve aynı zamanda Temmuz maaşını da ödemeyeceğini, Temmuz maaşının Galatasaray tarafından ödenmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Maicon'un menajeri Galatasaray'a gönderdiği mektupta Temmuz maaşı, oyuncunun Türkiye'ye bileti ve kulübe geri dönüp antrenmanlara ne zaman katılacağı konusunda tarih vermesini istedi.

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