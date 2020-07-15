Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Maicon krizi!
15.07.2020 - 20:26 | | Futbol Arena

Galatasaray'da Maicon krizi!

Al Nassr, Maicon'un bonservisinde anlaşamayınca kiralık kontratının 5 Ekim'e uzatılmasını istedi fakat yine anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine maaş ödenmedi. Maicon'un menajeri Galatasaray'dan tarih istedi.

Galatasaray'da Maicon krizi!
ABONE OL

Al Nassr ile Galatasaray arasında Maicon'un bonservisi konusunda yaşananlar ortaya çıktı.

Bu sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eren Maicon'un bonservisini almak isteyen Al Nassr, Galatasaray'ın yüksek talebi üzerine geri çekilerek bu kez kiralık kontratının 5 Ekim'e kadar uzatılmasını istedi fakat anlaşma sağlanamadı.

Galatasarayda Maicon krizi

MAICON'UN MENAJERİNDEN GALATASARAY'A MEKTUP

360 Arabic Sport'un haberine göre Al Nassr yönetimi bunun üzerine Maicon'un menajerine oyuncuya verilen arabayı geri istedi ve aynı zamanda Temmuz maaşını da ödemeyeceğini, Temmuz maaşının Galatasaray tarafından ödenmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Maicon'un menajeri Galatasaray'a gönderdiği mektupta Temmuz maaşı, oyuncunun Türkiye'ye bileti ve kulübe geri dönüp antrenmanlara ne zaman katılacağı konusunda tarih vermesini istedi.

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

    Bakan Kasapoğlu, motosikletçileri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda karşıladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Guelor Kanga: Trabzonspor'da oynamak istiyorum
      Guelor Kanga: Trabzonspor'da oynamak istiyorum
    2. Son dakika | Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet ekşi getirildi
      Son dakika | Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet ekşi getirildi
    3. Mircea Lucescu'dan sürpriz karar
      Mircea Lucescu'dan sürpriz karar
    4. Göztepeli Castro, kulüp tarihine geçti
      Göztepeli Castro, kulüp tarihine geçti
    5. Frutti Extra Bursaspor, Birkan Batuk'u transfer etti
      Frutti Extra Bursaspor, Birkan Batuk'u transfer etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İngiltere'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlıyor

    İngiltere'de yaz transfer dönemi 27 Temmuz'da başlıyor

    Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı

    Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı

    Fenerbahçe'nin gündemindeki Muhammed Kudus, Ajax ile anlaşmaya vardı

    Fenerbahçe'nin gündemindeki Muhammed Kudus, Ajax ile anlaşmaya vardı

    Son dakika | FIFA, 5 oyuncu değişikliğini 2020-2021'e kadar uzattı

    Son dakika | FIFA, 5 oyuncu değişikliğini 2020-2021'e kadar uzattı

    Sıradaki Haber