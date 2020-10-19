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19.10.2020 - 10:06 | | Takvim

Galatasaray'da Marcao ayrılırsa Abram gelecek!

Birçok takımın transfer listesinde yer alan Marcao’yu devre arasında ya da sezon sonunda satmayı planlayan Galatasaray, Brezilyalı stoperin alternatifini buldu. Sarı-Kırmızılılar, Marcao ile yolları ayırması durumunda rotasını hemen Arjantin’e çevirecek.

Galatasaray'da Marcao ayrılırsa Abram gelecek!
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Birçok takımın transfer listesinde yer alan Marcao'yu devre arasında ya da sezon sonunda satmayı planlayan Galatasaray, Brezilyalı stoperin alternatifini buldu. Sarı-Kırmızılılar, Marcao ile yolları ayırması durumunda rotasını hemen Arjantin'e çevirecek.

TEKNİK HEYET ONAY VERDİ

Yönetim scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Velez Sarsfield'lı Luis Abram'ı gözüne kestirmiş durumda. Teknik heyet de Perulu stoperi izledi ve onay verdi.

BEDAVAYA GELEBİLECEK

Üstelık 24 yaşındaki Abram'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yani Cimbom, Marcao'dan iyi bir gelir elde edip yerini bedavaya doldurabilir.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Marcao gibi sol ayaklı olan Abram 1.80 boyunda. 20 kez Peru formasını giyen genç yıldız 1 gol attı. Abram'ın piyasa değeri 7 milyon Euro.

ROMA'NIN İLGİSİ BÜYÜK

Son iki sezonda büyük bir çıkış yakalayan Marcao başka Roma olmak üzere birçok takımın listesinde yer alıyor.

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