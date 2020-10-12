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12.10.2020 - 18:32 |

Galatasaray'da Marcao'nun piyasa değeri arttı!

Galatasaray'ın Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao'nun piyasa değeri arttı.

Galatasaray'da Marcao'nun piyasa değeri arttı!
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Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun devre arasında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, 1.5 sezonluk süreçte gelişim gösterdi.

Brezilyalı stoper, bu yaz transfer döneminde birçok takımın radarına girerken, değerini de artırdı. Transfermarkt'a göre 24 yaşındaki fubolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euroya yükseldi.

Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Marcao, yıllık 850 bin euro kazanıyor.

Galatasarayda Marcaonun piyasa değeri arttı

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