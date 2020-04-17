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17.04.2020 - 08:52 | | SABAH

Galatasaray'da Mariano, Nagatomo ve Selçuk İnan yolcu

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu netlik kazandı. Yuto Nagatomo ve Mariano ülkelerine geri dönecek, kaptan Selçuk İnan sarı kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak. Hollandalı oyuncu Ryan Donk ise ücretinde fedakârlık yapması halinde bir yıl daha devam edecek.

Galatasaray'da Mariano, Nagatomo ve Selçuk İnan yolcu

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Bu isimlerden Nagatomo Japonya'ya, Mariano Brezilya'ya dönecek. 35 yaşındaki Selçuk İnan da büyük olasılıkla futbolu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak.

Donk ise ücretinde indirime gitmesi halinde bir yıl daha Galatasaray'da kalacak. Terim'in stoper, ön libero ve forvette jokeri olan Donk, sezonun ikinci yarısında Luyindama'nın boşluğunu doldururken, profesyonelliği ile de arkadaşlarına örnek teşkil etti. 34 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziği ile göz dolduran Hollandalı oyuncuya yönetim, yeni sözleşme önerme kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, 2.2 milyon Euro garanti para kazanan Donk'tan ücretini yüzde 30 indirmesini isteyecek. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan 34 yaşındaki oyuncu düzenini bozmak istemediği için fedakârlığa hazır görünüyor.

NAGATOMO

15 maçta 1 gollük katkı yaptı.

MARİANO

22 lig maçında 5 asistle oynadı.

SELÇUK

Bu sezon ligde 6 maçta sahadaydı.

Galatasarayda Mariano, Nagatomo ve Selçuk İnan yolcu

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