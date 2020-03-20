Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Mariano'dan ayrılık açıklaması
20.03.2020 - 17:02 |

Galatasaray'da Mariano'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano, Brezilya basınına verdiği röportajda sezon sonu ülkesine dönmeyi planladığını söyledi.

Galatasaray'da Mariano'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Esporte Interativo'nun muhabiri Marcelo Bechler'e geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sezon sonu biteceğini belirten Mariano, "Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. Galatasaray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama tabi corona virüsü nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Brezilya'daki kulüp önceliğine de değinen tecrübeli sağ bek, "Önceliğim yok. Elbette yetiştiğim kulüp Guarani'ye sempati duyuyorum. Fluminense ile de 2009'da küme düşmekten kurtulup yeni bir hikaye yazmıştık. 2010'da Brezilya şampiyonluğuna ulaştık. Bu kulüplere sevgim var ama önceliğim bulunmuyor" dedi.

Devre arası transfer döneminde Flamengo ile görüştüğünü de belirten Mariano, "Rafinha gelmeden önce bir teklif aldım. Flamengo'dan biri benimle temasa geçti. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de, 'Sorun değil, Türkiye'de mutluyum' dedim" ifadelerini kullandı.

Diego Ribas'tan el yıkama yöntemleri 

Galatasarayda Marianodan ayrılık açıklaması

Serdar Sarıdağ: "Futbola dönüş tarihi belirsiz"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı

Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı

Sporculardan evde antrenman önerileri

Sporculardan evde antrenman önerileri

Ergin Ataman: Maçların ertelenmesi kaçınılmaz bir önlemdi

Ergin Ataman: Maçların ertelenmesi kaçınılmaz bir önlemdi

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın gidişi takıma yaramadı

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın gidişi takıma yaramadı

Sıradaki Haber