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21.05.2020 - 11:51 | | İHA

Galatasaray'da Mario Balotelli sesleri

Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi. İtalyan yıldızın menajeri Mino Raiola, Balotelli'nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını belirtti.

Galatasaray'da Mario Balotelli sesleri
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Galatasaray'da Mario Balotelli sesleri yükselmeye başladı. Brescia ile yollarını ayırmayı planlayan yıldız futbolcunun Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama ve Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre Balotelli'nin Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edildi. Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon İtalya'da forma giymek istemediği belirtildi.

Galatasarayda Mario Balotelli sesleri

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