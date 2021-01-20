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20.01.2021 - 19:04 |

Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra döndü

Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı Süper Lig 20'nci hafta müsabakasında sarı kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sahalara döndü.

Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra döndü
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Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü.

Fernando Muslera, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri dönüyorum ve yine her zaman olduğu gibi maksimumu vermek istiyorum. Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla. O yüzden bu süreçte sahaya dönebilmek için çok fazla fedakarlık yaptım." ifadelerini kullandı.

Galatasarayda Muslera 220 gün sonra döndü

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