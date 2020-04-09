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09.04.2020 - 09:08 | | FANATİK

Galatasaray'da Nagatomo ile yollar ayrılıyor

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan ve Süper Lig maçlarında oynayamayan Yuto Nagatomo, kontrat bitiminde ülkesi Japonya’ya dönecek.

Sezon sonunda Galatasaray’la sözleşmesi sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan Yuto Nagatomo, kontrat bitiminde ülkesi Japonya’ya dönecek. 34 yaşındaki futbolcunun birkaç yıl daha aktif futbol oynadıktan sonra kariyerini farklı bir şekilde sürdüreceği öğrenildi.

Galatasarayda Nagatomo ile yollar ayrılıyor

Galatasarayda Nagatomo ile yollar ayrılıyor

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