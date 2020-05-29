Galatasaray'da Onyekuru şoku! Geri çağırıyorlar...

Galatasaray, devre arasında dönen Onyekuru için Monaco'ya 750 bin Euro kiralama bedeli öderken 6 aylık sözleşmeye satın alma opsiyonu koymamıştı.

Kadıköy'de 21 yıl sonra gelen Fenerbahçe zaferinin mimarı olan Onyekuru ile devam etmek isteyen sarı-kırmızılı kulübe Fransa'dan kötü haber geldi.

Kemer sıkma kararı alarak tam 25 oyuncusunu satış listesine koyan Monaco, Nijeryalı yıldızı ise bunun dışında tuttu. Ligue 1 ekibi, 4 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda Galatasaray'dan geri çağıracak.

Onyekuru'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmadığı için sarı-kırmızılı kulübün eli kolu bağlı durumda.