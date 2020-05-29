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29.05.2020 - 08:35 | | Sabah

Galatasaray'da Onyekuru şoku! Geri çağırıyorlar...

Galatasaray kiralık oynayan Henry Onyekuru’yu yeni sezonda kadrosunda tutamayacak. Tam 25 oyuncusunu satma kararı alan Monaco, bu listeye Nijeryalı yıldızı dahil etmedi. Sözleşmeye satın alma opsiyonu koymayan sarı-kırmızılı kulüp ise transferde çıkmaza girdi.

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Galatasaray, devre arasında dönen Onyekuru için Monaco'ya 750 bin Euro kiralama bedeli öderken 6 aylık sözleşmeye satın alma opsiyonu koymamıştı.

Kadıköy'de 21 yıl sonra gelen Fenerbahçe zaferinin mimarı olan Onyekuru ile devam etmek isteyen sarı-kırmızılı kulübe Fransa'dan kötü haber geldi.

Kemer sıkma kararı alarak tam 25 oyuncusunu satış listesine koyan Monaco, Nijeryalı yıldızı ise bunun dışında tuttu. Ligue 1 ekibi, 4 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda Galatasaray'dan geri çağıracak.

Onyekuru'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmadığı için sarı-kırmızılı kulübün eli kolu bağlı durumda.

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Galatasarayda Onyekuru şoku Geri çağırıyorlar...

 

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