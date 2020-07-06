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06.07.2020 - 08:14 | | Futbol Arena

Galatasaray'da pandemi sonrası büyük çöküş

Galatasaray, Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar pandemi sonrasında kazanamama serisini sürdürdü.

Galatasaray'da pandemi sonrası büyük çöküş
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Galatasaray, Koronavirüs pandemisi sonrasında Süper Lig'de galibiyet alamadı. 30. haftada sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan sarı kırmızılılar ligde 6 maçtır galip gelemiyor.

Galatasarayda pandemi sonrası büyük çöküş

Galatasaray, ligde pandemi sonrasında oynadığı 4 maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle kadro kurmakta büyük zorluk yaşadı.

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EN SON RIEKERINK DÖNEMİNDE

Galatasaray, Fatih Terim döneminde bu sezon Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemiyor. Sarı kırmızılılar yakın zamanda en son 4 yıl önce Riekerink yönetiminde 7 maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı.

0-2 Gaziantepspor
3-3 Başakşehir
1-1 Gençlerbirliği
3-4 Eskişehirspor
1-1 Rizespor
0-0 Fenerbahçe
2-4 Antalyaspor

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