Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da pas organizasyonu çalışması
13.10.2020 - 16:37 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray'da pas organizasyonu çalışması

Galatasaray'da pas organizasyonları ve dar alan oyunlarıyla devam eden idmanın, dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Galatasaray'da pas organizasyonu çalışması
ABONE OL

 

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı kaydedildi.

Pas organizasyonları ve dar alan oyunlarıyla devam eden idmanın, dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Antrenmanın ilk bölümünde yer alan Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin daha sonra kendileri için hazırlanan saha dönüş programı çerçevesinde özel bir çalışma yaptığı aktarıldı.

Taylan Antalyalı'nın ise tedavisinin ardından kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde tempolu koşu çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını 15 Ekim Perşembe günü sürdürecek.

Galatasarayda pas organizasyonu çalışması

 

 

Dusan Jovancic: İlk galibiyetimizi almak istiyoruz
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kokoskov'dan CSKA yorumu
    Kokoskov'dan CSKA yorumu
  2. Son dakika | Aboubakar'dan 'sakatlık' ve 'fesih' açıklaması
    Son dakika | Aboubakar'dan 'sakatlık' ve 'fesih' açıklaması
  3. Son Dakika | Karius'tan transfer itirafı: 'Klopp Beşiktaş'tan sonra...'
    Son Dakika | Karius'tan transfer itirafı: 'Klopp Beşiktaş'tan sonra...'
  4. İspanyol hükümetinden Nadal'a üstün liyakat nişanı
    İspanyol hükümetinden Nadal'a üstün liyakat nişanı
  5. Duayen foto muhabiri Hüseyin Kırcalı son yolculuğuna uğurlandı
    Duayen foto muhabiri Hüseyin Kırcalı son yolculuğuna uğurlandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu’ndan güreşçilere müjde

Bakan Kasapoğlu’ndan güreşçilere müjde

(UEFA Uluslar Ligi) Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

(UEFA Uluslar Ligi) Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Jovancic: Türk ligi zor ve kaliteli

Jovancic: Türk ligi zor ve kaliteli

İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Sıradaki Haber