Galatasaray'da Riera'nın ardından Scott Piri de dönüyor!

Yeni transferlerle birlikte takım içerisinde yaşanan değişim, kulübeye de sıçradı. Teknik patron Fatih Terim, özellikle pandemi döneminde kendisini büyük hayal kırıklığına uğratan ekibini büyük ölçüde değiştirdi. Takımın eski İspanyol futbolcusu Albert Riera, bu kez antrenör olarak teknik ekibe katıldı.

Lig bitiminde aktif futbol hayatına veda eden ve şu sıralarda antrenör seminerinde bulunan Selçuk İnan da, döndüğünde Terim’in yanındaki yerini alacak. Bir sürpriz de kondisyoner ekibinde yaşanacak gibi görünüyor.

Milli takım ve Galatasaray...

Fatih hocanın EURO 2008’de Türk Milli Takımı’na, 2011’de de Galatasaray’a getirdiği ABD’li kondisyoner Scott Piri’nin geri dönme ihtimali ortaya çıktı. İtalyan Bartali’nin pandeminden sonra geri dönememesiyle büyük sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Piri ile görüşmelerini sürdürüyor. Fatih hoca yine yüksek tempolu ve kondisyonlu bir takım yaratma hedefi doğrultusunda ekibini güncellemeye devam edecek.