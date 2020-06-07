07.06.2020 - 14:19 | | İSTANBUL (AA) -
Galatasaray'da Rizespor mesaisi
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ayak tenisi, koşu ve bireysel çalışmaların yapıldığı belirtildi.
Yarını izinli geçirecek Galatasaray, 9 Haziran Salı günü çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.