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07.06.2020 - 14:19 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray'da Rizespor mesaisi

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da Rizespor mesaisi
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Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ayak tenisi, koşu ve bireysel çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, 9 Haziran Salı günü çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

 

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