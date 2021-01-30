Galatasaray'da rota Başakşehir maçına çevrildi

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, 23. haftada Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılılar, 2 Şubat Salı günü evinde oynayacağı karşılaşma için ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK ile oynadığı maçta görev alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı.

Sofiane Feghouli'nin tedavisine devam edildi. Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.