Galatasaray'da Ryan Donk'a talip var!

Belçika basınından Voetbalnieuws, Club Brugge’ün eski oyuncusu Ryan Donk’u transfer etmek istediğini yazdı.

Teknik direktör Phillippe Clement’in Donk’u çok beğendiği ve tecrübeli futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceği vurgulandı. Galatasaray da Donk ile 1+1 yıllık mukavele yenilemeyi düşünürken, Sarı Kırmızılılar’ın elini çabuk tutması gerekiyor.