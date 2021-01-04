SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda hem puan hem de Ã§ok kritik oyuncularÄ±nÄ± kaybetti. Sakat ve cezalÄ± oyuncu sayÄ±sÄ±nÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ± teknik direktÃ¶r Fatih Terim ile ekibini yeni arayÄ±ÅŸlara itecek.

SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda, Antalyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Emre KÄ±lÄ±nÃ§ ile sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± konumuna dÃ¼ÅŸen kaptan Arda Turan ve Marcao, 17'nci haftada deplasmanda Konyaspor'la oynanacak maÃ§ta takÄ±mÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakacak.Â

Galatasaray'da eksikler, bu Ã¼Ã§ isimle de sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Feghouli, Babel ve Etebo'nun sakatlÄ±klarÄ± hala sÃ¼rÃ¼yor. 3 futbolcunun salÄ± gÃ¼nkÃ¼ Konyaspor maÃ§Ä±nda oynama ihtimali Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k. YÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± elindeki havai fiÅŸeÄŸin patlamasÄ± sonucu gÃ¶zlerinden ve yÃ¼zÃ¼nden yaralanan Omar da bir sÃ¼re sahalardan uzak kalacak.Â

YaklaÅŸÄ±k 2 ay forma giyememesinin Ã¼zerine geÃ§en hafta Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ±n kadrosuna alÄ±nan Falcao'nun, Antalyaspor mÃ¼cadelesinde yine saÄŸ Ã¼st adalesinden sakatlanmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± konuÅŸulan tecrÃ¼beli golcÃ¼nÃ¼n Galatasaray'da kalmasÄ± halinde yine uzun sÃ¼re forma giyemeyeceÄŸine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor. HÃ¼cum hattÄ±nda yaÅŸanan alternatifsizlik iÃ§inde Diagne'nin formsuz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de teknik heyeti sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokuyor.Â

Galatasaray iÃ§in yoÄŸun maÃ§ trafiÄŸindeki tek sevindirici haber ise Taylan'Ä±n sarÄ± kart cezasÄ±nÄ± tamamlayÄ±p yeniden 11'deki yerini alacak olmasÄ±.Â

Fatih Terim, Konyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda Marcao'nun yokluÄŸunda stoperde Donk-Luyindama ikilisine ÅŸans verecek. SaÄŸ bekte yine Linnes gÃ¶rev yapacak. TecrÃ¼beli hocanÄ±n, Emre KÄ±lÄ±nÃ§'Ä±n yerine kanatta Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nu oynatmasÄ± bekleniyor. Diagne, istenen fiziksel seviyeye gelirse ilk 11'de forma giymesi, OÄŸulcan'Ä±n da Arda'nÄ±n yerine kanada Ã§ekilmesi planlanÄ±yor. Diagne oynayamazsa, OÄŸulcan'Ä±n yine forvette sahaya Ã§Ä±kmasÄ±, Sekidika'nÄ±n ise kanada geÃ§mesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.