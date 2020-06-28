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28.06.2020 - 21:16 |

Galatasaray'da Saracchi, Fatih Terim'i kızdırdı!

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Saracchi, Fatih Terim'i kızdırdı.

Galatasaray'da Saracchi, Fatih Terim'i kızdırdı!
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Nevzat Dindar / Skorer

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da maçın başında öğrencisinin hatası Fatih Terim'i kızdırdı. 

Karşılaşmanın 8. dakikasında Saracchi’nin gördüğü sarı kart Teknik Direktör Fatih Terim’i bir hayli kızdırdı. Terim Uruguaylı futbolcusunu erken gördüğü kart nedeniyle sert şekilde uyardı

Galatasarayda Saracchi, Fatih Terimi kızdırdı

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