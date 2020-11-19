Galatasaray’da Sekidika sürprizi

NEVZAT DİNDAR

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kovid-19 vakaları ve sakatlıklarla sarsılan Galatasaray’da yüzleri güldüren tek olumlu gelişme Jesse Sekidika’da yaşandı.

Geride kalan 8 haftada sadece Ankaragücü maçında kadroda dahil edilen ama süre alamayan 24 yaşındaki forvet, antrenmanlarda performansı ile dikkat çekti.

Yüksek motivasyonu ve gelişiminden memnun kalan Teknik Direktör Fatih Terim, Nijeryalı oyuncuya hazır olması talimatını verdi.

5 oyuncunun koronavirüse yakalanması ve 3 futbolcunun sakatlığı nedeniyle elinde sınırlı sayıda futbolcu kalan Teknik Direktör Fatih Terim, Jesse’yi ihtiyaca göre Arda ve Babel’in yokluğunda solda veya en uçta oynatma ihtimallerini değerlendiriyor.

Bu sezon tek bir dakika bile oynamayan ama antrenmanlardaki çalışkanlığı ile göze giren Jesse Sekidika’nın Kayseri maçını kendisi için büyük fırsat olarak gördüğü belirtildi.

Galatasaray’ın yatırım amaçlı transferi olan Sekidika geride bıraktığımız sezon devre arasında Eskişehirspor’dan kadroya dahil edilmişti. 3.5 sene daha sözleşmesi bulunan sarı-kırmızılı futbolcu yıllık 250 bin euroya oynuyor.

Falcao’ya milli ara bile yetmedi!

Galatasaray’ın golcüsü Falcao’ya milli ara da iyi gelmedi. Kart cezası nedeniyle Ankaragücü, sakatlığı nedeniyle de Sivas deplasmanında forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, milli maçlar için verilen arada takıma dahil olması bekleniyordu. Ne var ki 34 yaşındaki oyuncu takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik kadro, futbolcunun yaklaşımına göre Kayseri maçı için kararını verecek.

Falcao’nun büyük ihtimal 23 Kasım’da oynanacak Kayserispor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi.

Diğer taraftan milli takım kampında sakatlanan Luyindama’nın 3 hafta için düşünülen tedavi programına yoğun şekilde başlandı.

Nijerya Milli Takımı’nda sakatlanan ve 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Etebo’nun durumuna bugün İstanbul’a dönüşünde bakılacak ve sakatlığı konusunda kesin bilgi sahibi olunacak.