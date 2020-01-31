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31.01.2020 - 08:00 |

Galatasaray'da Semih Kaya gerçeği! Transfer değil tedavi...

Semih Kaya’nın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde görülmesi, stoper arandığı bir dönemde “yeni transfer mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Galatasaray'da Semih Kaya gerçeği! Transfer değil tedavi...

Futbol hayatını Sparta Prag’da sürdüren Semih Kaya’nın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde görülmesi, stoper arandığı bir dönemde “yeni transfer mi?” sorusunu gündeme getirdi.
Galatasaraylı eski futbolcunun önceki gün Florya’yı ziyaretinin transfer için değil, tedavi için olduğu dile getirildi. Semih’in sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce’ye tedavi olduğu ifade edildi.

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