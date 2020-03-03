Galatasaray'da Seri kafa karıştırdı

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında, 6 numara pozisyonunda çok iyi bir performans sergileyen Seri, kafaları karıştırdı.

Teknik drektör Fatih Terim’in, Lemina’nın dönüşü sonrası her iki futbolcunun pozisyonlarıyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Özellikle Seri’nin “6 numara”da iyi oynamasının ardından, Lemina’nın bundan sonraki süreçte biraz daha ofansif bir role kaydırılabileceği belirtildi.