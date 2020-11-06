Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk 25 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. İdmanın ana kısmında ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Dünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamayan ve tetkikleri yapılan Radamel Falcao'nun sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine başlandı.

Sakatlıkları bulunan Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi de takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra öğleden sonra Sivas'a gidecek ve kampa girecek.