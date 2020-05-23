Galatasaray'da son 34 yılda tüm başkanlar şampiyon oldu

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Ali Tanrıyar ile başlayıp, Mustafa Cengiz ile devam eden süreç içerisinde

göreve gelen son 10 ismin ortak noktası; şampiyonluk... Alınan bu zaferlerle dördüncü yıldıza ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon da 23. kupaya ulaşmak istiyor

“Seni sevmeyen ölsün”den “İnan edin”e uzanan 34 yıllık süreçte Galatasaray’da 10 isim başkanlık koltuğuna oturdu: Ali Tanrıyar, Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz.

1986 yılından bu yana Galatasaray’da başkanlık yapan son 10 ismin ortak noktası ise şampiyonluk... Galatasaray’da koltuğa oturan şampiyon oluyor.

Cim-Bom, 14 sene sonra 1986-87 Sezonu’nda şampiyon olduğunda kulübün patronu Ali Tanrıyar’dı. “Seni sevmeyen ölsün” tezahüratını da ilk söyleyen kişiydi. 4 yıllık başkanlık yapan Tanrıyar, 1987-88 sezonunda da başkan olarak şampiyonluk gördü.



Tanrıyar’dan sonra kulübün patronluğuna Alp Yalman getirildi. Yalman döneminde Galatasaray, 92-93 ve 93-94 sezonlarında şampiyon oldu. Aslan’ın 4 sene üst üste şampiyon olduğu, UEFA Kupası’nı kazandığı 1996-2001 dönemlerinde ise Faruk Süren, Galatasaray Başkanı olarak unutulmazlar arasına adını yazdırdı.

2001’de olağanüstü seçimle koltuğa oturan Mehmet Cansun, 14 Temmuz 2001-23 Mart 2002 arasında görev yaparken, o sezonki şampiyonluğun temellerini atan isimdi. Galatasaray’da Cansun’dan bayrağı Özhan Canaydın almış ve Cim-Bom iki ay sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu, Cansun-Canaydın ortak yapımı bir şampiyonluk demek oluyordu.



Rahmetli Özhan Canaydın, 2002-2008 yıllarında Galatasaray’da başkanlık yaptı. 2005-2006’daki unutulmaz 20.45 şampiyonluğu, Canaydın döneminde yaşandı. Bayrağı 22 Mart 2008’de Adnan Polat alırken, Galatasaray son 6 haftası teknik direktörsüz ilginç bir başarıya imza atıyordu.

Canaydın’la başlayan sezon Adnan Polat’ın başkanlığı ile devam edecek ve Galatasaray şampiyon olacaktı. 3 yıl sonra ise bu kez Ünal Aysal Galatasaray başkanlığına seçilecekti.

Aysal da bir kupa koleksiyoneriydi. Aysal döneminde 2011-2012, 2012-2013 şampiyonlukları yaşandı. Aysal’ın istifasından sonra 15 Ekim 2014’te olağanüstü seçimle gelen Duygun Yarsuvat 4. yıldızın mimarı olacaktı. Yarsuvat 23 Mayıs 2015’e kadar koltukta kalırken şampiyonluk başkan olarak Dursun Özbek’e nasip olacaktı. 4. yıldız ve 20 şampiyonluk iki başkan için unutulmazlar arasında yer alacaktı.



Son iki şampiyonlukta ise başkanlık Mustafa Cengiz’deydi. Galatasaray’da yine sezon ortasında koltuk el değiştirirken olağanüstü seçimi kazanan Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018’den bu yana sarı-kırmızılıların başında.

Özbek ile başlayan sezon, Cengiz yönetiminde şampiyon olarak tamamlanırken, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonu da yine mutlu sonla bitti.

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