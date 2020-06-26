Galatasaray'da Soudabeh Bagherpour sesleri

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın, sürpriz bir transfere hazırlandığı ortaya çıktı. İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin yıldız isimlerinden Soudabeh Bagherpour sarı-kırmızılı formayı giyecek.

İran Voleybol Milli Takımı’nın 1.86 boyundaki 30 yaşındaki oyuncusunun, kulüp düzeyinde Galatasaray ile birlikte ilk yurt dışı deneyimini yaşayacağı belirtildi. Orta oyuncu olarak görev alan ve file önünde bloklarıyla öne çıkan bir isim olan Bagherpour, son olarak ülkesinde Saipa takımının formasını giyiyordu.

Soudabeh Bagherpour, FIVB Kadınlar Dünya Kupası Asya elemelerinde İran Milli Takımı’ndaki performansıyla, en iyi savunmacı orta oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

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