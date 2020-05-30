Galatasaray'da teknik heyet endişeli! 30 yaş sendromu

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da geç form tutma problemine çözüm aranıyor. Koronavirüs nedeniyle liglere 3 ay ara verilmesi form tutmaları zaman alan tecrübeli oyuncuların durumu, teknik heyetin en fazla kafa yorduğu bölümlerden biri oldu.



Sarı-kırmızılıların şampiyonluk mücadelesinde bu durum büyük bir dezavantaj olarak görülüyor. Sarı-kırmızılılarda Muslera (34), Mariano (34), Ömer Bayram (29), Linnes (28), Selçuk (35), Şener (30), Belhanda (30), Donk (34), Feghouli (30), Jimmy Durmaz (31), Seri (29), Falcao (34), Adem Büyük (32) gibi 30 yaş grubunda çok isim bulunuyor. Bu kadar fazla sayıda ismin ileri yaşta olması ve tecrübeli futbolcuların geç form tutması gerçeği, teknik direktör Fatih Terim ve ekibini kara kara düşündürüyor.



Feghouli örneği

Buna en iyi örnek de Feghouli... Faslı futbolcu, geçen iki sezon olduğu gibi bu yıl da ilk yarıdan ziyade, ligin ikinci yarısındaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezona da kötü başlayan sarı-kırmızılı oyuncu ikinci yarının başlamasıyla beraber toparlamıştı. Feghouli’nin 3 aylık aradan nasıl etkileneceği endişe yaratıyor.

SOFİANE FEGHOULİ'NİN HİKAYESİ