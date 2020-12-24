Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda takım olarak yenilenme programı dahilinde çalışmalar yapıldı.

İzolasyon süreci tamamlanan ve son Covid-19 PCR testi de negatif çıkan Kerem Aktürkoğlu, bireysel çalışma gerçekleştirdi. Covid-19 PCR testleri 16 Aralık Çarşamba günü pozitif çıkan diğer iki oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etti. Peter Etebo'nun tedavisine devam edildi. Ryan Babel, takımdan ayrı salonda ve sahada kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Sarı kırmızılı takım, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.