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20.06.2020 - 10:22 | | Fanatik

Galatasaray'da yeni kaptan Ahmet Çalık!

Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da, kaptanlık pazubandını büyük ihtimalle Ahmet Çalık takacak.

Galatasaray'da yeni kaptan Ahmet Çalık!
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Muslera, Donk ve Selçuk’un ilk 11’de olmayacağı Gaziantep maçında, kaptanlık pazubandını büyük ihtimalle Ahmet Çalık takacak. Adı bir ara gönderilecek futbolcular listesinde yer alırken, bir anda eldeki tek stoper kendisi kalan genç savunma oyuncusu, yarınki mücadelede bu gururu yaşamak için sabırsızlanıyor.

Galatasarayda yeni kaptan Ahmet Çalık

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