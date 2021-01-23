Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı!
23.01.2021 - 15:44 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı!
ABONE OL

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim, şu isimleri kadroya aldı:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Galatasarayda Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı

 

 

James Tavernier'in Rangers formasıyla en iyi anları!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Nafican Süper Lig ekiplerinin radarında
    Nafican Süper Lig ekiplerinin radarında
  2. MVP Konstantinos Mitoglou
    MVP Konstantinos Mitoglou
  3. Bandırmaspor-Ümraniyespor: 1-0
    Bandırmaspor-Ümraniyespor: 1-0
  4. G.Saray'da kamp kadrosu açıklandı
    G.Saray'da kamp kadrosu açıklandı
  5. Gaziantep FK'den orta sahaya takviye
    Gaziantep FK'den orta sahaya takviye



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Gençlerbirliği-Trabzonspor

CANLI | Gençlerbirliği-Trabzonspor

Fenerbahçe'den "Mesut Ol" kampanyası

Fenerbahçe'den "Mesut Ol" kampanyası

Son Dakika | Beşiktaş'a büyük şok! Caner Erkin'den icra takibi...

Son Dakika | Beşiktaş'a büyük şok! Caner Erkin'den icra takibi...

Son Dakika | Fenerbahçe'de Papis Cisse gelişmesi!

Son Dakika | Fenerbahçe'de Papis Cisse gelişmesi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet