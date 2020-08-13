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13.08.2020 - 23:23 |

Galatasaray'da yeni sezon hazırlığı! Yeni transfer...

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerinde yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Genç yıldız Muhammed Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer aldı.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlığı! Yeni transfer...
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Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün Florya Metin Oktay Tesislerinde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Günün ilk idmanında sarı kırmızılı oyuncuların bir bölümü sağlık kontrolünden geçerken diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahasında aerob koşu yaptı. 

Akşamüstü gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına core aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik pas oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Galatasarayda yeni sezon hazırlığı Yeni transfer...

Kerem Aktürkoğlu idmanda
Anagold 24 Erzincanspor'dan transfer edilen ancak resmi olarak henüz açıklanmayan genç yıldız Muhammed Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer aldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00de Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Sağlık kontrolleri sürüyor
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Okan Kocuk, Berk Balaban, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Ryan Babel, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Mbaye Diagne, Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti. 

Galatasaray'da dün de 10 futbolcu sağlık kontrolünden geçmişti.

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