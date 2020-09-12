12.09.2020 - 07:00 |
Galatasaray'da yeni transfer Etebo’ya lisans!
Galatasaray yeni transferlerinden Etebo’nun lisansını çıkardı. Takıma geri dönen Ozonwafor’un ise lisansı çıkmadı.
Galatasaray yeni transferlerinden Etebo’nun lisansını çıkardı. Cim-Bom’da sakatlığı devam eden Muslera ve geçen sezon kiralık olarak gönderildikten sonra takıma geri dönen Ozonwafor’un lisansı çıkmadı. Öte yandan sarı-kırmızılılar, genç futbolcusu Celil Yüksel’in Adanaspor’a kiralandığını açıkladı.
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