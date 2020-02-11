Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da yönetimin kaderi belli oluyor!
11.02.2020 - 10:08 |

Galatasaray'da yönetimin kaderi belli oluyor!

7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülecek ‘hâkim müdahalesi’ davası, Cengiz başkanlığındaki yönetimin geleceğini belirleyecek..

Galatasaray'da yönetimin kaderi belli oluyor!

Galatasaray'ın idari ibrasızlık ile sonuçlanan kongre sonrası mahkemelere taşınan sürecin sonuna gelindi. Fotomaç'ın haberine göre, bugün, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek 'hâkim müdahalesi' davası, yönetimin kaderini belirleyecek. Sonuç olumsuz çıkarsa başkan Mustafa Cengiz seçime gitmek zorunda kalacak. Ayrıca bu bir aylık süreçte kulübe kayyum atayacak. Bu arada genel kurul üyeleri Ahmet Özdoğan ve Cenk Akkaya'nın açtığı davaya Cengiz ve yöneticiler de fer-i müdahil olmak için başvuru yaptılar. 21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk'ta 'genel kurulun iptali' davası görülecek.

KAOS YARATIR

Kasımpaşa maçından sonra konuşan Başkan Mustafa Cengiz'e kayyum talebi de soruldu. Cengiz, "Mali ve idari açıdan iflas edince kayyum istersiniz. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için kayyum atanmasını görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür" ifadesini kullandı.

Galatasarayda yönetimin kaderi belli oluyor

PSG evinde konuk ettiği Lyon'u yıldızları ile geçti!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İngiliz medyasından dev iddia: Juventus, Guardiola'yı göreve getiriyor

İngiliz medyasından dev iddia: Juventus, Guardiola'yı göreve getiriyor

Galatasaray'da yeni sezonun ilk bombası Bonaventura!

Galatasaray'da yeni sezonun ilk bombası Bonaventura!

Emre Akbaba Belhanda'yı solladı!

Emre Akbaba Belhanda'yı solladı!

Fenerbahçe'de Emre 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de Emre 11'e dönüyor

Sıradaki Haber