KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle geÃ§en sezon verilen aranÄ±n ardÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§larla hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratan ve ligi 6. sÄ±rada bitiren SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n o dÃ¶nemki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden eser kalmadÄ±.Â

SÃ¼per Lig'de evinde Gaziantep FK'yÄ±, deplasmanda da son ÅŸampiyon Medipol BaÅŸakÅŸehir'i yenen Galatasaray 2'de 2 yaptÄ±. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Azerbaycan'da NeftÃ§i BakÃ¼'yÃ¼ eleyen SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar bu kulvarda da yoluna devam ediyor.Â

TEKNÄ°K KADRONUN ETKÄ°SÄ°

Galatasaray'Ä±n bu performansÄ±nÄ±n perde arkasÄ±nda Ã¶nemli detaylar yatÄ±yor. Teknik direktÃ¶r Fatih Terim, yeni sezonda konsantre gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§ekiyor. Sezon baÅŸÄ± ekibine SelÃ§uk Ä°nan, Necati AteÅŸ ve Albert Riera'yÄ± antrenÃ¶r olarak dahil eden tecrÃ¼beli hocanÄ±n bu hamlesi, takÄ±mÄ±n beÄŸeni toplayan oyununda bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±.Â

GeÃ§en sezon yaÅŸanan sÄ±k sakatlÄ±klar sonrasÄ± kondisyoner Bartali ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, Terim'in Ã¶zel isteÄŸiyle geÃ§miÅŸte de kulÃ¼pte gÃ¶rev yapan Scott Piri'yi takÄ±ma getirdi. Piri, sezon baÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nda takÄ±mÄ±n fiziksel geliÅŸimi iÃ§in Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±. Her futbolcunun yaÅŸ, kilo, yaÄŸ oranÄ±, sakatlÄ±k geÃ§miÅŸine dair detaylÄ± veriler Ã¼zerinden ilerleyen Piri, GalatasaraylÄ± oyuncularÄ±n artan fizik kalitesinde bÃ¼yÃ¼k katkÄ± sahibi oldu.Â

ARDA TURAN AÄ°DÄ°YET DUYGUSUNA KATKI YAPIYOR

Transferiyle bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±ran Arda Turan, kaptan olarak arkadaÅŸlarÄ±yla saÄŸlÄ±klÄ± bir iletiÅŸim kurarak, Galatasaray'Ä±n sahada birbiri iÃ§in mÃ¼cadele eden bir takÄ±m kimliÄŸine bÃ¼rÃ¼nmesini saÄŸladÄ±. Florya'da neÅŸe kaynaÄŸÄ± haline gelen, herkesin sevgi ve saygÄ±sÄ±nÄ± kazanan Turan, diÄŸer oyunculara aidiyet duygusu aÅŸÄ±lanmasÄ±na destek verdi.Â

FORMA REKABETÄ°

YapÄ±lan transferlerle beraber birÃ§ok bÃ¶lgede forma rekabeti oluÅŸtu. Zaman zaman eleÅŸtirilen bazÄ± oyuncular dahi, artÄ±k formanÄ±n garanti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p, performansÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.Â

Belhanda, Diagne, Babel gibi eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefindeki isimler, disiplinli bir Ã§alÄ±ÅŸmayla takÄ±ma katkÄ± sunmaya baÅŸladÄ±. Diagne, NeftÃ§i BakÃ¼ maÃ§Ä±nda 2, Belhanda BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±sÄ±nda 1 gol attÄ±. Babel ise Belhanda'ya asist yapan isimdi.Â

Orta saha transferi iÃ§in yaÅŸanan kriz ortamÄ±nda Taylan AntalyalÄ±, 3 maÃ§tÄ±r ortaya koyduÄŸu performansla teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in en beÄŸendiÄŸi oyuncu oldu. Hem savunmada hem de hÃ¼cumda Ã¶nemli katkÄ± sunan Taylan, Belhanda ile uyumlu bir ikili oluÅŸturup takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n performansÄ±nÄ± da yukarÄ±ya Ã§ekti.Â

Yeni transferlerden Emre KÄ±lÄ±nÃ§ ile Omar Elabdellaoui, geleli kÄ±sa sÃ¼re olmasÄ±na raÄŸmen sergiledikleri oyunla uzun sÃ¼redir takÄ±mdaymÄ±ÅŸ gibi mÃ¼cadele gÃ¶sterdi. Roma'nÄ±n transfer gÃ¼ndemindeki Marcao, baÅŸarÄ±lÄ± oyunuyla savunmanÄ±n kilit oyuncusu haline geldi. GeÃ§en sezon yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k nedeniyle Ã§ok sayÄ±da maÃ§ kaÃ§Ä±ran ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratan Falcao, 2020-2021'e iyi baÅŸladÄ±. SÃ¼per Lig'deki 2 maÃ§ta 3 gol atan KolombiyalÄ± forvet 1 de asist yaptÄ±.Â

Muslera'nÄ±n sakatlÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ± kaleye yapÄ±lan Fatih Ã–ztÃ¼rk takviyesi ne kadar isabetli olduÄŸunu gÃ¶sterdi. TecrÃ¼beli kaleci, oynadÄ±ÄŸÄ± 3 maÃ§ta da kritik kurtarÄ±ÅŸlara imza atarken Ã¶z gÃ¼venli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§ekti.