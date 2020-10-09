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09.10.2020 - 14:21 | | Serhan TÃœRK / Ä°STANBUL,(DHA)

Galatasaray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isim Belhanda ve Feghouli

Galatasaray'da yÃ¶netim kurulunun indirim isteÄŸini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

Galatasaray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isim Belhanda ve Feghouli
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Galatasaray'da baÅŸkan Mustafa Cengiz'in maaÅŸ indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan isimler Ã¼stÃ¼nde tartÄ±ÅŸmalar baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Edinilen bilgilere gÃ¶re BaÅŸkan Cengiz'in iÅŸaret ettiÄŸi iki isim Belhanda ve Feghouli.

Mustafa Cengiz, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n kurucu baÅŸkanÄ± Ali Sami Yen'in anma tÃ¶reninin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ekim ayÄ±na kadar tÃ¼m takÄ±ma Ã¶demeleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TakÄ±mda sadece 2 kiÅŸiye eksik Ã¶deme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Cengiz, bu iki futbolcunun yÃ¼zde 15 indirime gitmeyi kabul etmediÄŸini dile getirdi.Â 

Bu 2 isimden biri olan FaslÄ± 10 numara Younes Belhanda'nÄ±n sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibi daha Ã¶nce FIFA'ya ÅŸikayet ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. AynÄ± ÅŸekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarÄ±nÄ±n Ã¶denmesi iÃ§in konuyu FIFA'ya taÅŸÄ±dÄ±.

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Galatasarayda yÃ¼zde 15lik indirim talebini kabul etmeyen iki isim Belhanda ve Feghouli

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