Galatasaray'da baÅŸkan Mustafa Cengiz'in maaÅŸ indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan isimler Ã¼stÃ¼nde tartÄ±ÅŸmalar baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Edinilen bilgilere gÃ¶re BaÅŸkan Cengiz'in iÅŸaret ettiÄŸi iki isim Belhanda ve Feghouli.

Mustafa Cengiz, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n kurucu baÅŸkanÄ± Ali Sami Yen'in anma tÃ¶reninin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ekim ayÄ±na kadar tÃ¼m takÄ±ma Ã¶demeleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TakÄ±mda sadece 2 kiÅŸiye eksik Ã¶deme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Cengiz, bu iki futbolcunun yÃ¼zde 15 indirime gitmeyi kabul etmediÄŸini dile getirdi.Â

Bu 2 isimden biri olan FaslÄ± 10 numara Younes Belhanda'nÄ±n sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibi daha Ã¶nce FIFA'ya ÅŸikayet ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. AynÄ± ÅŸekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarÄ±nÄ±n Ã¶denmesi iÃ§in konuyu FIFA'ya taÅŸÄ±dÄ±.

YounÃ¨s Belhanda'nÄ±n Hikayesi