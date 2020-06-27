Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'dan Bakayoko hamlesi
27.06.2020 - 11:10 | | Sabah

Galatasaray'dan Bakayoko hamlesi

Galatasaray, Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızı Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı. Bonservisi Chelsea'de olan Fransız futbolcu geçtiğimiz yılı Monaco'da kiralık olarak geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 1.89 boyunda 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Bakayoko hamlesi
ABONE OL

Cimbom geçen sezonun özellikle ilk yarısında orta sahasından istediği verimi alamayınca zirve yarışında kritik puanlar kaybetmişti. Mario Lemina sakatlık yüzünden sadece ilk devrede 10 maç kaçırdı. Steven Nzonzi de ağır ve etkisiz kalınca Galatasaray büyük şok yaşamıştı. Bu kez orta saha transferinde hata yapmak istemeyen Aslan, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaraydan Bakayoko hamlesi

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızı Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı. Bonservisi Chelsea'de olan Fransız futbolcu geçtiğimiz yılı Monaco'da kiralık olarak geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 1.89 boyunda 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Aslan'da Fatih Terim, gelecek sezon transferlerin gecikmesini kesinlikle istemiyor. Kadroya katılacak önemli isimlerin geç geldikleri için sezon başı kampını kaçırdıklarını, bu sebeple de form tutma sürelerinin uzamasından şikayet eden İmparator, Tiemoue Bakayoko'nun bir an önce imza aşamasını getirilmesini söylüyor.

Galatasaray'ın istediği 25 yaşındaki futbolcu, Chelsea'nin kadrosunda düşünülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig temsilcisine kiralama teklifi götürecek. Sezon biter bitmez Bakayoko için resmi görüşmeler başlayacak.

Tiemoue Bakayoko savunmada olduğu kadar hücumda da etkili bir isim. Uzun bacaklarıyla tam bir top hırsızı olan Fransız futbolcu, meşin yuvarlağı kaptığı zaman tam da Fatih Terim'in istediği gibi hareket ediyor. Hücuma dikine çıkmasıyla kolay şekilde adam eksiltiyor.

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

Paige Spiranac fenomen olma yolunda ilerliyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Efsane teknik adam Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı
    Efsane teknik adam Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı
  2. Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif
    Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif  
  3. Zirvede gözler bu maçta: Başakşehir-Galatasaray
    Zirvede gözler bu maçta: Başakşehir-Galatasaray
  4. Trabzonspor - Ankaragücü maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Trabzonspor - Ankaragücü maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  5. Celta Vigo - Barcelona maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Celta Vigo - Barcelona maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Ömer Toprak atağı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Ömer Toprak atağı

Mamadou Fofana: Galatasaray beni çok etkilemişti!

Mamadou Fofana: Galatasaray beni çok etkilemişti!

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat!

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat!

Galatasaray transferde bonservisli oyuncu almayacak!

Galatasaray transferde bonservisli oyuncu almayacak!

Sıradaki Haber