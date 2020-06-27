Galatasaray'dan Bakayoko hamlesi

Cimbom geçen sezonun özellikle ilk yarısında orta sahasından istediği verimi alamayınca zirve yarışında kritik puanlar kaybetmişti. Mario Lemina sakatlık yüzünden sadece ilk devrede 10 maç kaçırdı. Steven Nzonzi de ağır ve etkisiz kalınca Galatasaray büyük şok yaşamıştı. Bu kez orta saha transferinde hata yapmak istemeyen Aslan, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızı Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı. Bonservisi Chelsea'de olan Fransız futbolcu geçtiğimiz yılı Monaco'da kiralık olarak geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 1.89 boyunda 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Aslan'da Fatih Terim, gelecek sezon transferlerin gecikmesini kesinlikle istemiyor. Kadroya katılacak önemli isimlerin geç geldikleri için sezon başı kampını kaçırdıklarını, bu sebeple de form tutma sürelerinin uzamasından şikayet eden İmparator, Tiemoue Bakayoko'nun bir an önce imza aşamasını getirilmesini söylüyor.

Galatasaray'ın istediği 25 yaşındaki futbolcu, Chelsea'nin kadrosunda düşünülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig temsilcisine kiralama teklifi götürecek. Sezon biter bitmez Bakayoko için resmi görüşmeler başlayacak.

Tiemoue Bakayoko savunmada olduğu kadar hücumda da etkili bir isim. Uzun bacaklarıyla tam bir top hırsızı olan Fransız futbolcu, meşin yuvarlağı kaptığı zaman tam da Fatih Terim'in istediği gibi hareket ediyor. Hücuma dikine çıkmasıyla kolay şekilde adam eksiltiyor.

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