Galatasaray'dan Balotelli'ye şartlı teklif!

Yeni sezon planlamaları doğrultusunda İtalyan santrfor Mario Balotelli’yi gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun disiplinsiz davranışlarıyla tanınması sebebiyle şartlı bir kontrat teklifi hazırlıyor. Sezon başında gittiği Brescia ile 2021’e kadar mukavelesi bulunmasına rağmen ayrılık açıklaması yapan tecrübeli futbolcu, sözleşmesini feshederek boşa çıkacak. Böylece bonservis bedeli ödemeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun kendisine de başarı odaklı bir sözleşme önerecek. 1+1 yıllık anlaşmada karşılıklı memnuniyet maddesi bulunacak ve taraflar sezon sonunda tazminatsız yolları ayırabilme şansına sahip olacak.

Mancini de destek veriyor

Diğer taraftan golcü oyuncunun yıllık ücreti düşük tutulacak ve sözleşmeye performans bonusları eklenecek. Gol, asist, puan veya şampiyonluk primleri eklenerek, Balotelli’nin tamamen sahaya odaklanması sağlanacak. Bu transfer girişiminde İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Roberto Mancini de destek rolü oynuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, tekrar kadroya almak istediği Balotelli’nin, eski takımı Galatasaray’a giderek düzenli forma giymesini ve yeniden patlama yapmasını bekliyor.

Her sözleşmesi ayrı bir olay

Kariyeri boyunca birçok Avrupa devinin formasını giyen 29 yaşındaki Mario Balotelli, bu süreçte birbirinden ilginç sözleşmelere imza attı. İşte bu kontratlardan birkaç örnek:

- Liverpool’da; şiddetli davranış, küfür, tükürme veya itiraz gibi sebeplerden dolayı, 1 sezonda 3 veya daha fazla maçta oyundan atılmazsa 1 milyon Euro kazanacaktı. Bu madde işe yaradı ve kırmızı kart görmeden, 4 gol, 7 sarı kartla sezonu tamamladı, ayrıldı.

- Marsilya’da; vergi öncesi 4 milyon Euro’ya, yani yaklaşık 2 milyon Euro’ya imza attı. Ayrıca 10 gol atarsa 600 bin Euro, performans ve etik hedefleri yerine getirirse 800 bin Euro daha alacaktı. Ocak’ta geldi, 8 golde kaldı, 1 kırmızı kart gördü, Haziran’da gitti.

- Brescia’da; 1 milyon Euro’ya imzaladı. 15 gol atıp takımı ligde tutması halinde 2.5 milyon Euro daha kazanacak, ligden düşerlerse serbest kalacaktı. 19 maçta 5 golü var, takımı 20’nci yani son sırada, 18’inci Lecce ile fark 9 puan. Ayrılmaya hazırlanıyor.